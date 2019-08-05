Российские пограничники обсудят с коллегами из США сотрудничество в Тихом океане

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 августа. /ТАСС/. Делегация 17-го района береговой охраны США в понедельник прибыла на Камчатку для обсуждения с руководством пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району совместных действий в северной части Тихого океана, сообщил ТАСС пресс-секретарь управления Валерий Тимофеев.

"В течение нескольких дней членами делегации и руководством пограничного управления планируется обсудить совместные мероприятия по охране сопредельных границ, борьбе с нелегальным промыслом биоресурсов, оказанию помощи терпящим бедствие на море, а также по борьбе с террористическими угрозами", - сказал он.

Тимофеев отметил, что встречи представителей пограничных ведомств России и США имеют стратегическое значение для обеспечения надежной охраны государственной границы. Результатом успешных согласованных действий стало задержание в 2017-2018 годах судов Sea breeze и Verile, занимавшихся браконьерским промыслом в Беринговом море.

Соглашение о взаимодействии по охране водных биологических ресурсов в конвенционном районе между аляскинскими и камчатскими пограничниками было заключено в 1996 году. Сотрудничество предполагает работу по предотвращению нарушений правил рыболовства, обеспечению контроля за таможенным декларированием объектов рыбного промысла, а также по охране Северного морского пути между Чукоткой и Аляской.

Пограничное управление ФСБ РФ по восточному арктическому району обеспечивает охрану границы протяженностью более 20 тыс. км, что составляет треть границы России.