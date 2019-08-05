Город Саньша на Хайнане получил второе судно комплексного обеспечения "Саньша-2"

ХАЙКОУ /Китай/, 5 августа. /ТАСС/. Эксплуатация судна комплексного обеспечения "Саньша-2" начнется в этом месяце в китайском городе Саньша (южная провинция Хайнань). Церемония его передачи городским властям состоялась 31 июля в местном порту Цинлань, сообщило агентство "Синьхуа".

Постройка судна водоизмещением 8 тыс. тонн для нужд расположенного на острове Юнсин города Саньша заняла один год и семь месяцев. Его длина составляет 128 м, ширина - 20,4 м, осадка - 5,7 м. Судно имеет запас хода в 6 тыс. морских миль, на его борту могут разместиться около 400 человек.

Это уже второе судно подобного типа, построенное специально для города Саньша. Первое - "Саньша-1" - было доставлено на Юнсин из Шанхая в январе 2017 года.

"Саньша-2" позволит решать различные задачи. В их числе транспортировка грузов для снабжения острова, участие в спасательных операциях, а также выполнение научно-исследовательских экспедиций в регионе.

Введение судна в эксплуатацию значительно расширит транспортные возможности города Саньша, в административном ведении которого находятся группы островов Сиша, Наньша и Чжунша. Этот город, основанный в 2012 году, является самым молодым в Китае.