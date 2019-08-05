Подтопления домов и подворий из-за паводка ожидаются в семи селах Еврейской АО

ТАСС, 5 августа. Паводковые воды могут подтопить жилые дома и приусадебные участки в семи населенных пунктах Еврейской автономной области, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС.

"При прогнозируемых уровнях воды существует угроза подтопления ... жилых домов в селе Владимировка, поселке Соцгородок Смидовичского района", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой. Кроме того, в селах Ленинское и Кукелево, поселках Приамурский, Николаевка и имени Тельмана могут быть подтоплены приусадебные участки.

В предстоящие двое суток в Еврейской автономной области прогнозируются небольшие дожди, однако осложнить паводковую обстановку в регионе может непогода в Амурской области и на севере Китая. В границах Облученского района Еврейской автономной области находится гребень дождевого паводка на Амуре, где за минувшие сутки уровень воды рос в пределах 6-24 см. Пока подтоплений из-за него не зафиксировано, уточнили ТАСС в главке.

Как рассказал замначальника главка по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций Валентин Гарин, чьи слова привели в пресс-службе ведомства, в селе Кукелево Ленинского района была укреплена защитная дамба. В районе подготовлены пять пунктов временного размещения на 473 человека.