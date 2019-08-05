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"Известия": в России появятся офисные медпункты

Как отмечает издание, присутствие врачей на производстве упростит доступ к медпомощи

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/, Правительство РФ будет стимулировать работодателей открывать медицинские пункты в офисах. Об этом пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на протокол совещания Минздрава.

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По данным издания, Минздрав до 20 августа предоставит в кабмин предложения по организации офисных медпунктов с учетом позиций Минтруда, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования (ФСС), Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерального фонда ОМС (ФФОМС). Уточняется, что эти ведомства будут заниматься проработкой способов компенсации затрат работодателям в связи с открытием медкабинетов в компаниях.

Как отмечают "Известия", появление медицинских работников на производстве упростит доступ к медпомощи.

Система цеховых врачей была развита в СССР. Она позволяла оказывать первую медпомощь, проводить предсменные и послесменные осмотры. 

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