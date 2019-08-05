СМИ: в Китае провайдеров и пользователей за нарушения могут внести в черный список

ПЕКИН, 5 августа. /ТАСС/. Китайские провайдеры и пользователи онлайновых услуг будут заноситься в черный список, если они будут размещать или распространять информацию, подрывающую общественную мораль, деловую этику и порядочность. С таким предупреждением, пишет газета "Чжунго жибао", выступил китайский регулятор - Управление по вопросам киберпространства КНР.

"Бизнес-структуры и физические лица, предлагающие технологии, девайсы или услуги по публикации или передаче ложной информации с целью подрыва киберпространства или нанесения ущерба общественным интересам, также будут занесены в черный список", - говорится в распространенном здесь проекте документа охранного ведомства китайского интернета. "Правила нацелены на создание пользующегося доверием киберпространства и защиту законных прав населения и организаций", - подчеркивается в нем.

При этом предполагается, что уличенные в нарушениях провайдеры и пользователи, сайты которых будут закрыты или лицензии на ведение бизнеса - отозваны, получат возможность устранить выявленные упущения. В противном случае они будут признаны "бесчестными" и занесены в черный список ведомства.

Черный список регулятора будет публиковаться, нахождение в нем ограничено тремя годами. Управление по вопросам киберпространства КНР разместило контактные данные своего офиса, приглашая всех желающих к обсуждению проекта до 21 августа.

"В прошлом Управление по вопросам киберпространства КНР часто начинало кампании против нарушителей и называло их, однако некоторые операторы веб-сайтов и поставщики услуг не принимали подобные меры всерьез, поскольку наказания были недостаточно строгими, чтобы отразиться на их бизнесе", - отметил эксперт в области права в интернете Китайского университета коммуникаций Ван Сысинь. Теперь, по его словам, "ситуация меняется", поскольку угроза занесения в черный список может самым непосредственным образом отразиться на деловых интересах провайдеров.