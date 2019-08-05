Эксперты: только 1,4% работников в регионах получают зарплату свыше 100 тыс. рублей

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Только 1,4% работников в регионах получают зарплату свыше 100 тыс. рублей, в Москве таковых 14%, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе сервиса по поиску работы HeadHunter.

"Если говорить о реальных, а не предлагаемых в вакансиях зарплатах, то по данным Банка заработных плат HeadHunter, доля сотрудников, получающих заработную плату от 100 тыс. рублей, составляет: в России - 5%, только в Москве - 14%, только в Санкт-Петербурге - 7%, в регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга - 1,4%", - говорится в сообщении.

Самая высокая доля вакансий с зарплатами свыше 100 тыс. рублей - у высшего менеджмента (33% вакансий), в добыче сырья (23%), в IT, интернет и телеком - 19% вакансий с зарплатой свыше 100 тыс. рублей, пояснили в пресс-службе hh.ru.

"Самая низкая доля - у административного персонала (1%), в профобластях "Безопасность", "Госслужба" и в категории "Начало карьеры" (по 2%). Среди вакансий для рабочего персонала доля таких вакансий 3%", - добавили в сервисе по поиску работы.