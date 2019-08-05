СК просит арестовать еще трех участников массовых беспорядков в Москве

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России просит Пресненский суд Москвы арестовать троих фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Поступили материалы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Конона Д. Г., Барабанова В. А. и Абаничева С. В. Обвиняемые доставлены в суд, в ближайшее время начнутся судебные заседания", - сказала представитель суда.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них - Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Егор Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло и Евгений Коваленко - были арестованы ранее. По версии следствия, они распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие.

4 августа Следственный комитет России сообщил о задержании еще троих фигурантов дела - Даниила Конона, Сергея Абаничева и Владислава Барабанова. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках").