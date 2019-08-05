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В Хабаровском крае 120 жителей подтопленных сел получат материальную помощь

Выплаты произведут до 13 августа

ХАБАРОВСК, 5 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края в августе выплатят материальную помощь 120 жителям подтопленных паводком поселений. Об этом сообщила в понедельник министр социальной защиты региона Светлана Петухова.

"В Тугуро-Чумиканском районе выплаты организовали для 120 человек, оказавшихся в зоне затопления. Выплаты будут сделаны до 13 августа", - сказала она на совещании в правительстве региона.

Подтопления в Тугуро-Чумиканском районе в конце июля отмечались в селах Удское, Неран, Алгазея. В Удском, помимо подворий, подтопило более 30 домов, отселялись более 100 человек. Сейчас вода ушла.

Петухова рассказала ТАСС, что материальную помощь по линии министерства окажут пожилым, инвалидам и малоимущим. "Это материальная помощь на первоочередные нужды. Также в район направлена гуманитарная помощь", - уточнила министр.

Жителям также выплатят компенсации, подсчет ущерба еще ведется.

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