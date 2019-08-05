ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные в понедельник на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно материалам проведенного опроса, только 32% выезжают за город, чтобы вести подсобное хозяйство с целью продажи выращенных продуктов, причем показатель снизился за последние 14 лет (60% в 2005 году против 32% в 2019 году).

Кроме того, по данным ВЦИОМ, почти две трети соотечественников (62%) выезжают на дачу в летний сезон. Из них 20% бывают за городом еженедельно, 8% живут на даче все лето. 21%, напротив, выезжают на дачу лишь 3-4 раза за летний период.

Наряду с этим, треть респондентов (31%) предпочитают заниматься садом и огородом, 26% приезжают за город, чтобы отдохнуть, и еще 26% устраивают пикники, жарят шашлыки.

Цели использования дачи за последние 14 лет не изменились. Наряду с отдыхом, собственники дач выращивают сельхозпродукты для собственного потребления (72% в 2005 году и 71% в 2019 году). 34% предпочитают заниматься декоративным обустройством дома и участка.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 июля 2019 года среди 1600 респондентов методом телефонного интервью. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.