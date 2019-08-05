Суд в Киеве открыл дело по иску Компартии, требующей снять запрет на ее деятельность

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Суд в Киеве открыл дело по иску Коммунистической партии Украины (КПУ) и ее лидера Петра Симоненко к Минюсту с требованием отменить приказ ведомства о запрете ее деятельности. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины в Минюст. Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

Шестой апелляционный административный суд Киева 26 июня запретил Компартии участвовать в выборах в Раду.

Верховная рада 9 апреля 2015 года приняла закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Закон 15 мая подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая он вступил в силу. Министр юстиции Украины Павел Петренко 23 июля того же года подписал приказ "о несоответствии деятельности, наименования и/или символики КПУ требованиям закона.