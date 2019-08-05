Врачи выписали пятерых детей, отравившихся в подмосковном молодежном центре

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Врачи выписали пятерых детей, доставленных в больницу из-за кишечной инфекции из молодежного центра при доме отдыха "Олимп" в Коломенском городском округе Подмосковья, остальным четверо пока находятся в стационаре. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник подмосковного управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 4 Олег Митин.

"Выписано пять человек, - их родители забрали домой. Сейчас в стационаре находится четыре человека, они бодры и веселы, но поскольку [родителями] предполагается их вернуть в лагерь назад, пока не придут отрицательные результаты обследования, мы не имеем на это право", - сказал Митин.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 10 детей и один взрослый. Девять детей было госпитализировано, одного ребенка родители сразу забрали домой.

По данному факту следственным отделом по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Следователем проводятся проверочные мероприятия с участием сотрудников Роспотребнадзора.