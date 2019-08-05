В Нью-Дели усилены меры безопасности после решения правительства о Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 августа. /ТАСС/. Полиция индийской столицы Нью-Дели вводит повышенные меры безопасности после того, как правительство страны приняло решение отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир. По данным телеканала NDTV , в метро индийской столицы вводятся служащие Центральных сил защиты промышленных объектов (Central Industrial Security Force).

Как сообщили телеканалу источники, повышенная готовность вводится на основании "некоторых данных", а также в связи с решением центральных властей по штату Джамму и Кашмир и с торжествами по случаю Дня независимости, который Индия отмечает 15 августа.

Дополнительные меры безопасности предпринимаются и на улицах индийской столицы, на них выводятся дополнительные полицейские патрули.

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат), от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией. Ожидаются и другие перемены в сфере статуса и управления Кашмиром. Джамму и Кашмир при этом сохранит свой законодательный орган.

По конституции Индии Джамму и Кашмир имеет особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать в Кашмире землю. Штат имеет собственный флаг, ряд других преимуществ.