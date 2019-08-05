Власти Петербурга планируют направить 22,3 млн рублей на создание центра досуга молодежи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга объявили конкурс на создание центра досуга молодежи, начальная стоимость контракта составляет 22,3 млн рублей. Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок.

"Организация образовательно-досугового пространства для молодежи с целью приобретения новых знаний, развития навыков, интересов, формирования актуальной информационной повестки в рамках реализации государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге. Начальная цена контракта - 22,3 млн рублей", - говорится в материалах закупки.

Центр должен быть создан не позднее 5 декабря 2019 года. Реализация контракта представляет собой создание образовательно-досугового центра для молодежи в возрасте от 14 до 30 лет на территории Санкт-Петербурга. Пространство предназначено для ежедневной работы. В нем будут проходить образовательные программа, встречи с медийными личностями, также планируется организация экскурсий на ведущие инновационные предприятия города.

Кроме того, молодым людям будет предложено под руководством наставника разработать проекты в сферах городской среды (урбанистики), медиа, экологии, культуры, цифровой экономики, предпринимательства, общественно-политической деятельности, добровольчества, патриотизма и социальной политики. Предполагается, что охват деятельности центра составит не менее 1,5 тыс. человек.