Курьеры партнеров "Яндекс.Еда" будут помогать отряду "Лиза Алерт" в поиске пропавших людей

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. "Яндекс. Еда" и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" сообщили о начале сотрудничества. Теперь курьеры партнеров сервиса будут помогать искать пропавших людей, сообщили в понедельник в пресс-службе "Яндекса".

"Те, кто готов помогать в поисках, будут получать сообщения о людях, которых ищет отряд в их городе. Рассылка будет оперативной: после получения информации от "Лиза Алерт" ее сразу же отправляют курьерам партнеров, и если сотрудник заметит похожего человека, он сможет быстро связаться с волонтерами поисково-спасательного отряда", - пояснили в пресс-службе. Отмечается, что сервис проводил специальные опросы среди партнеров курьерских служб и 90% выразили согласие на получение ориентировок в мессенджере и участие в поиске. Среди сотрудников партнеров есть люди, которые уже работали волонтерами "Лиза Алерт".

Сотрудничество началось во всех 25 городах, в которых работает сервис. Cписок будет пополняться с развитием "Яндекс.Еды" в других регионах. По словам председателя "Лиза Алерт" Григория Сергеева, для отряда это большая удача, так как люди, которые в силу профессии весь день проводят на улицах, могут оказать значительную помощь в поисках пропавших.

С декабря 2018 года с отрядом "Лиза Алерт" работает и "Яндекс.Такси" - водители партнеров сервиса неоднократно помогали в поисках людей.