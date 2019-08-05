Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка по делу о создании ОПС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в понедельник заочно арестовал предпринимателя и экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, обвиняемого в России в организации преступного сообщества и участии в нем, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Плахотнюку меру пресечения в виде содержания под стражей заочно", - огласил постановление судья Анатолий Беляков. Согласно решению суда, избранная мера пресечения начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания на территории РФ. Согласно данным следствия, Плахотнюк находится в США.

Адвокат Дарья Константинова в суде заявила о невиновности ее подзащитного и просила отказать в его заочном аресте. "Во вменяемых Плахотнюку действиях нет состава преступления. Его преследование в России носит политический характер", - сказала защитник. В свою очередь, следователь заявил о намерении добиваться экстрадиции обвиняемого в Россию. "По делу собран достаточный объем доказательств, позволяющих утверждать о причастности Плахотнюка к вменяемым ему преступлениям и добиваться его экстрадиции в Россию", - сообщил представитель МВД.

Дело об отмывании

Плахотнюк обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и частью 3 статьи 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). Кроме того, заочно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе доверенному лицу Плахотнюка - профессиональному спортсмену Константину Цуцу.

22 февраля 2019 года МВД обвинило Плахотнюка и предпринимателя Вячеслава Платона в организации так называемой молдавской схемы, по которой из России было выведено более 37 млрд руб. Платон в апреле 2017 года осужден в Молдавии на 18 лет за противозаконный вывод средств из России. В 2017 году Плахотнюка заочно арестовал Басманный суд Москвы по ходатайству Главного следственного управления СК РФ, он был объявлен в международный розыск. Ведомство считает его причастным к организации неудачного покушения на предпринимателя Ренато Усатого.

В июле член комиссии парламента Молдавии по вопросам права, назначениям и иммунитету Григорий Новак заявил о том, что на Плахотнюка также заведено уголовное дело в Румынии.

Дело о наркотиках

В следственном департаменте МВД расследуется уголовное дело в отношении руководителей и участников транснационального преступного сообщества, которые организовали канал контрабандных поставок особо крупных партий гашиша из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в страны СНГ и их последующий незаконный сбыт, в том числе на территории России. По данным следствия, с августа 2012 года по июнь этого года сотрудниками полиции совместно с зарубежными коллегами из Молдавии, Белоруссии и Испании в рамках спецоперации "Пиренейский излом" установлено и привлечено к уголовной ответственности более 60 участников международного наркосиндиката, а из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны гашиша.

Плахотнюку и Цуцу инкриминируются 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Следствие считает, что Плахотнюк является одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката, контроль за которым осуществлял Цуцу, и покровительствовал его участникам. Плахотнюк бежал из Молдавии в США. Возбужденные в отношении него в России уголовные дела он называет "фантазией следствия".