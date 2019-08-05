В Госдуме заявили о низкой эффективности расследования преступлений, связанных с пожарами

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Эффективность расследования преступлений, связанных с пожарами, в России является крайне низкой из-за отсутствия должного взаимодействия между лесной охраной, выявляющей факты правонарушений, и органов, осуществляющих дознание и предварительное расследование. Об этом заявил на совещании в понедельник председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Политик привел судебную статистику за 2018 год, согласно которой за умышленные поджоги лесов осуждено всего шесть человек, из них только три к реальному лишению свободы. Всего по статье 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений") зарегистрировано 642 преступления, из которых только 64 по Иркутской области, Республике Бурятии и Красноярскому краю. Данные о количестве осужденных лиц отсутствуют, констатировал Пискарев.

Эти данные "показывают низкую эффективность расследования преступлений, связанных с пожарами", считает глава профильного комитета. "На это влияет отсутствие должного взаимодействия между лесной охраной, выявляющей факты правонарушений, и органов, осуществляющих дознание и предварительное расследование, вследствие чего значительная доля виновных в лесных пожарах уходит от заслуженного наказания, соответственно, нет профилактики и возмещения ущерба", - отметил он.

В связи с этим Пискарев напомнил, что Госдума не случайно в своем постановлении по итогам выступления на "правительственном часе" генпрокурора РФ Юрия Чайки отметила "необходимость Генеральной прокуратуры при осуществлении координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью обратить особое внимание на вопрос профилактики правонарушений в сфере лесного законодательства РФ".

Для изменения ситуации "необходимо проработать вопрос о введении специализации по раскрытию и расследованию преступлений в данной сфере, а также их профилактики", полагает депутат.

По состоянию на понедельник, площадь лесных пожаров, действующих в Сибири и на Дальнем Востоке, составляет 2,4 млн га. Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и в одном муниципальном районе Республики Бурятия. Особый противопожарный режим действует в 42 субъектах РФ.