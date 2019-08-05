Более 610 заявок на участие в электронном голосовании подано за 12 дней в Москве

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Свыше 610 заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму седьмого созыва принято на официальном сайте мэра Москвы с 24 июля. Об этом сообщил в ходе заседания Общественной палаты Москвы в понедельник глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов.

"Всего в трех округах подали заявки на участие в электронном голосовании 612 избирателей. В округе № 1 принято 488 заявок, в 10-м округе принято 88 заявок, в 30-м округе - 36 заявок", - сказал Венедиктов.

Он уточнил, что прием заявок на участие в электронном голосовании был открыт на портале mos.ru 24 июля.

Выборы в Мосгордуму

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.