Подмосковные семьи при рождении сразу трех и более детей смогут получить деньги на жилье

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился создать жилищную субсидию для семей, в которых одновременно родились трое или более детей. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона в понедельник.

"Теперь в Московской области все семьи, у которых рождаются сразу три и более детей, будут получать жилищную субсидию. Соответствующее поручение по изменению государственной программы дал Андрей Воробьев", - говорится в сообщении.

"Когда молодая семья сталкивается с рождением трех и более детей или есть в многодетной семье семь детей - это, конечно, большие хлопоты. Наша задача быть рядом. Оказать максимальную поддержку", - процитировали в сообщении губернатора по итогам заседания областного правительства.

В Московской области с 2013 года действует программа улучшения жилищных условий многодетных семей - "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей". В ней могут принять участие семьи, в том числе матери (отцы), не состоящие в зарегистрированном браке, имеющие семь и более детей, из которых не менее трех в возрасте до 18 лет, проживающие совместно с ними. С 2013 года субсидии на приобретение жилья получили 180 семей, в 2019 году квартиры получат более 20 семей.