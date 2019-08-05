Забайкалье получило дополнительно 93 млн рублей на борьбу с лесными пожарами

ЧИТА, 5 августа. /ТАСС/. Забайкальский край дополнительно получил 93 млн рублей на тушение лесных пожаров, сообщил в понедельник первый заместитель министра природных ресурсов края Заур Аппоев.

"На прошлой неделе получено дополнительное финансирование на тушение пожаров - более 93 млн рублей", - сказал он на оперативном совещании в правительстве региона.

По данным краевых властей, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 43 лесных пожара общей площадью 39 тыс. га. Большинство из них находятся в труднодоступной местности. Они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики. Пожары не тушат, поскольку затраты на это, по мнению региональных властей, превышают возможный ущерб от огня. При этом за очагами ведется постоянное наблюдение.

"Для организации тушения пожаров в Забайкальском крае используется более 70 единиц новой лесопожарной техники. Для мониторинга и контроля применяется авиационная техника - самолеты Ан-2 и "Сессна", - отметил Аппоев.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Забайкальский край получит свыше 1 млрд рублей из федерального бюджета для борьбы с лесными пожарами.

По состоянию на понедельник, площадь лесных пожаров, действующих в Сибири и на Дальнем Востоке, составляет 2,4 млн га. Наиболее сложная ситуация в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.