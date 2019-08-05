Омбудсмен сообщила, что среди задержанных на акции 3 августа школьников могли быть туристы

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева получила четыре обращения от родителей несовершеннолетних, задержанных на несогласованной акции 3 августа. Со слов родителей, среди школьников были и те, кто приехал на экскурсию в Москву из других регионов, сообщила омбудсмен в понедельник ТАСС.

"Сегодня утром пришло четыре обращения от родителей несовершеннолетних, там есть нелегкие вопросы, у каждого по своему ребенку. Мы должны их отработать, пообщаться с родителями и детьми. Там есть обращения от родителей детей из других регионов, ребята приехали по туристической программе, есть - московского школьника, который шел по туристическому маршруту, сфотографировал собор. Мы сейчас разбираемся со всеми", - сказала она.

Омбудсмен уточнила, что родители хотят выяснить правомерность задержания своих детей. Планируется провести со всеми обратившимися личные встречи.

Ранее Потяева заявляла ТАСС о том, что "речь идет о десятках несовершеннолетних", оказавшихся среди 600 человек, которые, по официальным данным, были задержаны после несогласованной акции 3 августа.

Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованной акции 3 августа и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней.

Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.