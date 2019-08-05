Победитель видеоконкурса "Снимай науку!" сможет стать автором телеканала "Наука"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Видеоблогеры, телевизионные журналисты, ученые, студенты, заинтересованные в популяризации научного знания, могут принять участие в видеоконкурсе "Снимай науку", автор лучшего ролика получит шанс стать автором телеканала "Наука". Заявки принимаются до 30 сентября, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Конкурс, организованный телеканалом "Наука" и Всероссийским фестивалем NAUKA 0+, ориентирован на видеоблогеров, телевизионных журналистов, ученых, студентов, заинтересованных в популяризации научного знания. Видеоролики для участия в конкурсе принимаются до 30 сентября. Ежегодно один из победителей конкурса "Снимай науку!" получает шанс стать автором телеканала "Наука", - говорится в сообщении.

Победители конкурса будут определены по трем номинациям. Так, в номинации "Эксперимент" будет выбран лучший видеоролик, посвященный научному эксперименту или серии экспериментов в рамках одного исследования. В категории "Научпоп" - короткое видео по научную тему, в том числе рассказ об ученом, научном явлении, теории или развенчание антинаучных мифов. И в номинации "Открытие" - видео о работе научных коллективов и лабораторий по созданию новых технологий.

Кроме того, для юных зрителей в этом году открыта отдельная номинация - "Дети о науке". Подведение итогов конкурса пройдет с 1 октября по 7 октября, а 13 октября состоится церемония награждения в актовом зале Фундаментальной библиотеки МГУ в рамках церемонии закрытия Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.

"Конкурс "Снимай науку!" дает шанс заявить о себе людям, которые, как и мы, считают, что наука может и должна быть яркой и зрелищной. Это самый масштабный и массовый в нашей стране проект по вовлечению в популяризацию научного знания. Мы предъявляем минимальные требования к видео: хронометраж от 1 до 5 минут и HD качество, чтобы каждый мог поделиться своими идеями, как сделать науку интересной", - сказал генеральный директор канала "Наука" Григорий Ковбасюк, слова которого приводятся в сообщении.