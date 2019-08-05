Минкурортов Крыма предложило в 2019 году не компенсировать затраты на классификацию отелей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Министерство курортов и туризма Крыма предложило в этом году не выплачивать гостиницам и отелям субсидии, предусмотренные в госпрограмме региона, на компенсацию затрат на обязательную звездную классификацию. Об этом в понедельник на заседании комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Республики Крым сообщил глава регионального Минкурортов Вадим Волченко.

"Первый этап классификации завершился 1 июля. Возникли уже обязательства у тех отелей, которые должны были классифицироваться", - сказал он, уточнив, что ни одна гостиница Крыма за субсидией так и не обратилась.

По его словам, на выплату предполагалось направить около 1,8 млн рублей, в итоге эти средства будут использованы в 2020 году.

5 февраля 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий регулирование предоставления гостиничных услуг и классификацию объектов туриндустрии с присуждением им звезд. С 2019 года под действие закона подпадут только крупные, а с 2021-го - все российские гостиницы.

По данным Минкурортов Крыма, добровольную классификацию прошли 247 средств размещения емкостью 20,1 тыс. номеров. Категорию пять звезд присвоили девяти объектам, четыре - 38. Еще 95 гостиниц и отелей признаны трехзвездными, 46 - двухзведными, у шести объектов одна звезда, а 53 отнесены к категории без звезд.