Как тулунские волонтеры помогают пострадавшим от паводка

Гуманитарную помощь в Тулуне выдают с 30 июня, многие волонтеры не пропустили ни дня работы. Из 40 человек, работающих сейчас в пункте выдачи, 20 сами пострадали от паводка.

ИРКУТСК, 5 августа. /ТАСС/. Волонтеры в Тулуне ежедневно выдают пострадавшим от паводка более тысячи пакетов с гуманитарной помощью, пункты выдачи работают практически в круглосуточном режиме. О том, как налажена работа волонтеров и с какими сложностями приходится им сталкиваться, - в материале ТАСС.

Мэр Тулуна Юрий Карих вспоминает, как в первые дни паводка тулунские волонтеры ночевали на ступеньках администрации города. "Я им говорил, чтобы они шли домой, а они отказывались, говорили, что им еще поезд разгружать в 4 часа ночи", - сказал Карих.

Пункты выдачи гуманитарной помощи формировались стихийно в разных частях города, отрезанных друг от друга водой. Почти сразу же появился склад, там происходила расфасовка пакетов, далее на водном транспорте их доставляли в затопленные районы. В наиболее пострадавшем районе - в поселке ЛДК - волонтеры из-за отсутствия подходящих помещений выдавали гуманитарную помощью из палатки. В остальных районах пункты выдачи разместились в зданиях социальных и культурных объектов.

Стандартный пакет с гуманитарной помощью включает в себя продукты (тушенку, молоко, рыбные консервы, соль, сахар, макаронные изделия), бытовую химию, постельные принадлежности, питьевую воду, средства личной гигиены. В любой момент может появиться потребность и в других вещах: например, когда понадобилось постельное белье, волонтеры на своих машинах ездили за ним в соседние населенные пункты. Пожилым, инвалидам, многодетным - тем, кто самостоятельно не может забрать свои наборы, - волонтеры привозят их домой.

От Москвы до Благовещенска

По словам руководителя единого центра выдачи помощи, начальника отдела культуры и молодежной политики Тулуна Надежды Ларичкиной, большая часть волонтеров - местные жители. Это студенты и работники культуры, есть школьники. Помогали и гости из Кемерова, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Благовещенска, Иркутска, Красноярска, Москвы. "Вспоминается компания молодых людей из медицинского колледжа (из Москвы), которые помогали людям на ЛДК. Они приехали на своих машинах сюда", - сказала Ларичкина.

Ирину Степанову новости о паводке застали на Черном море - заведующая филиалом библиотеки №3 в Тулуне проводила там медовый месяц. Ее дом не пострадал, но, поняв масштаб бедствия, она вернулась в Тулун в начале июля - с тех пор почти каждый день работает в центре выдачи гуманитарной помощи.

Самое болезненное для волонтеров - это пренебрежительное отношение, отмечают женщины. "Бывает, приходишь рано утром, ставишь стол, раскладываешь одежду по размерам. А потом люди приходят, берут вещи, начинают мерить и, если не подходит, бросают их себе под ноги. Приходится скрепя сердце подходить, поднимать, снова раскладывать", - говорит Ларичкина.

Степанова добавляет, что иногда люди высказывают волонтерам открытое недовольство или даже хамят, когда им чего-то не хватает, но добровольцы, по ее словам, не обижаются, объясняя это тяжелым эмоциональным состоянием тулунчан.

Однако в большинстве случаев пострадавшие благодарны волонтерам, им предлагают помощь с транспортировкой гуманитарной помощи, делятся продуктами, стараются помочь в самом непростом деле - разгрузке фур. Сегодня в едином центре гуманитарной помощи только двое мужчин, остальные - женщины. А, между тем, ежедневно сюда прибывают фуры, до крыш наполненные тяжелыми коробками.