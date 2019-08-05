В Белоруссии аист устроил ДТП и дождался приезда ГАИ

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Необычное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), виновником которого оказалась птица, произошло в Столине Брестской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии.

"Не могу не поделиться курьезным ДТП, которое произошло сегодня с участием автомобиля в Столине. Как правило, виновниками аварий являются пешеходы, велосипедисты, водители, но никак не аист!", - отметила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Она рассказала, что ДТП с участием птицы произошло на улице Советская.

Аист, прогуливаясь по зелёному газону вдоль проезжей части дороги, вдруг решил улететь. Однако в момент его взлёта мимо проезжал автомобиль Lada Priora. Траектории внезапно взлетевшей птицы и автомашины пересеклись, избежать столкновения не удалось. Водитель вызвал ГАИ, чтобы оформить ДТП. По словам представителя МВД, незначительные механические повреждения получил только автомобиль, у которого разбита фара, в то же время пернатый "нарушитель" не пострадал.

Сначала птица вместе с водителем автомобиля дожидалась приезда сотрудников ГАИ, а затем наблюдала за оформлением протокола. "Как добропорядочный виновник аварии, аист оставался на месте происшествия. Прогуливаясь неподалёку по нерегулируемому пешеходному переходу, он как будто пристально наблюдал за процессом оформления ДТП, - рассказала Чемоданова. - И как только инспекторы закончили с формальностями, аист покинул место происшествия и улетел".