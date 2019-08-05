Похороны Вилли Токарева пройдут 7 августа

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Похороны певца Вилли Токарева пройдут в среду, 7 августа, кладбище и место проведения гражданской панихиды пока не определены. Об этом сообщил ТАСС в понедельник народный артист России Николай Тамразов со ссылкой на родственников покойного.

Вилли Токарев скончался 4 августа в возрасте 84 лет.

"Ориентировочно похороны будут в среду. Где будет гражданская панихида, пока неизвестно", - сказал Тамразов.

Исполнитель песен в жанре русского шансона Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев (Северо-Кавказский край РСФСР). В 1974 году по израильской визе эмигрировал в США. Работал в Нью-Йорке курьером и таксистом. Затем выступал как певец в ресторанах.

Впоследствии получил гражданство США, основал собственную студию One Man Band, где записал около 20 музыкальных альбомов. В 1989 году по приглашению Госконцерта приехал в СССР, провел гастрольный тур по 70 городам. С 2000-х годов преимущественно проживал в России, получил гражданство РФ.

В репертуаре артиста - песни разных жанров: бытовые и лирические композиции, городской шансон, юмористические куплеты, посвящения и другие. Среди наиболее известных: "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья".