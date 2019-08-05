Награду за тестовый взлом системы онлайн-голосования в Москве увеличили до 2 млн рублей

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Два миллиона рублей могут получить хакеры, которые взломают систему электронного голосования в ходе ее тестирования 21 августа перед выборами в Мосгордуму седьмого созыва. Об этом сообщил в понедельник на заседании столичной Общественной палаты глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Я поднимаю ставки с полутора до двух миллионов [рублей] тем хакерам, которые взломают систему на тесте 21 августа", - сообщил Венедиктов.

Как отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко, с 12 по 22 августа планируется провести третий этап открытого тестирования системы электронного голосования. С 12 числа открывается запись для граждан пилотных избирательных округов, соответственно само голосование пройдет 21 августа. Третье тестирование пройдет только для жителей тех округов, где будет проводиться эксперимент по электронному голосованию на выборы в Мосгордуму 8 сентября.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.