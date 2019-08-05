Профсоюзы просят защитить правоохранителей от травли в социальных сетях

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков призвал защитить сотрудников правоохранительных органов и членов их семей от угроз в социальных сетях, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации в понедельник.

"Мы считаем, что люди, обеспечивающие правопорядок, члены их семей, дети должны быть защищены от угроз физического насилия, а любая публикация, содержащая такие угрозы, должна быть тщательно расследована", - говорится в сообщении.

Шмаков также добавил, что цель такой травли, по его мнению - "подорвать доверие" к органам правопорядка и к государству. Как говорится в заявлении, ФНПР, в которую в том числе входят союзы работников органов безопасности и военнослужащих, "поддерживает российских правоохранителей, действующих в соответствии с законом, защищающих спокойствие граждан".

Ранее активисты движения "Антимайдан" обратились к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить информацию о публикации в интернете личных данных сотрудников правоохранительных органов, которые пресекали несанкционированную акцию в Москве 27 июля. Такая информация, по их данным, распространялась в социальных сетях. Кроме того, в воскресенье Следственный комитет РФ задержал и предъявил обвинение в экстремизме блогеру Владиславу Синице, разместившему под ником "Макс Стеклов" запись в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, обеспечивающих безопасность во время несогласованных акций.

3 августа в столице прошла несогласованная акция. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несанкционированной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда. Всего были задержаны более 1 тыс. участников этой акции, 88 из них отправлены под административный арест.