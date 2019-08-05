Посольство РФ предупредило россиян о последствиях забастовки в лондонском аэропорту Хитроу

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Россияне, которые приобрели билеты на авиарейсы, отправляющиеся из лондонского аэропорта Хитроу 5 и 6 августа, или прибывающие в Хитроу в эти дни, могут столкнуться с переносом, задержкой или отменой вылетов в связи с планирующейся забастовкой сотрудников аэропорта. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник посольством РФ в Великобритании.

Российские дипломаты отмечают, что хотя планы профсоюза Unite начать забастовку 5 августа были отложены, администрация Хитроу была все равно вынуждена отменить 177 рейсов. Кроме того, в случае срыва переговоров между представителями профсоюза и руководством воздушной гавани, забастовка состоится во вторник, 6 августа, и может быть повторена 23 и 24 августа.

"Настоятельно рекомендуем связаться с соответствующими авиаперевозчиками для получения актуальных сведений о конкретном рейсе. Призываем граждан отслеживать данную ситуацию на случай возобновления забастовок и, как следствие, возможных сбоев в работе британских воздушных портов и авиакомпаний, осуществляющих перелеты в Лондон", - предупредили в посольстве.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила на своем сайте, что вынуждена поменять расписание в связи с забастовкой сотрудников службы безопасности, а также инженерной и пожарной служб Хитроу.

"В связи с информацией, полученной от аэропортовых властей Хитроу об отмене 05.08.2019 забастовки персонала, а также в связи с запланированной на 6 августа забастовкой, "Аэрофлот" напоминает об изменении в расписании. 5 и 6 августа отменены рейсы SU2582/SU2583 в/из Хитроу. Пассажиры в/из Лондона будут перевезены рейсами SU2696/2697 в/из аэропорта Гатвик", - говорится в опубликованном компанией документе.

"Пассажирам следует помнить, что в связи с забастовкой 6 августа ожидается значительное скопление пассажиров на пунктах контроля службы безопасности в зоне вылета аэропорта Хитроу. Время прохождения предполетного досмотра может быть существенно увеличено. "Аэрофлот" просит пассажиров, вылетающих из Лондона 6 августа, прибывать на регистрацию заблаговременно - не менее чем за четыре часа до вылета", - подчеркивают в "Аэрофлоте".