В Перми к 2020 году построят три детские поликлиники

ПЕРМЬ, 5 августа. /ТАСС/. Власти направили порядка 950 млн рублей на строительство трех детских поликлиник в Перми, это позволит к 2020 году возвести новые медучреждения для 40 тыс. детей и повысить качество оказываемых услуг. Об этом в понедельник сообщается на сайте правительства региона.

"В 2020 году в трех районах Перми - Кировском, Индустриальном и Свердловском - начнут работать новые детские поликлиники. Ежедневно они смогут принимать до 350 маленьких пациентов, в общей сложности к трем медучреждениям будет прикреплено порядка 40 тыс. детей. На строительство трех поликлиник направлено порядка 950 млн рублей в рамках адресной инвестиционной программы, в том числе 123,5 млн рублей из федерального бюджета, по поручению президента РФ Владимира Путина выделены на строительство поликлиники в Кировском районе", - отмечается в сообщении.

По информации на сайте правительства, часть средств пойдет также на благоустройство территории поликлиник. По словам главного врача городской детской поликлиники № 4 Перми Ольги Чернышовой, в ведомстве которой будет находится одно из новых медицинских учреждений в Кировском районе, строительство больниц позволит сократить очереди, повысить качество медицинских услуг.

"Детей с каждым годом в районе становится больше, поэтому действующие поликлиники уже не совсем справляются. В новой поликлинике планируется всё обустроить по современным стандартам: зоны ожидания, игровые для детей, кабинеты. Кроме того, будет рентген-кабинет, лаборатория, и все в одном месте, централизовано", - приводятся на сайте слова Чернышовой.

В настоящее время в Кировском и Индустриальном районах Перми возведены коробки зданий, идет установка наружных инженерных сетей, а в Свердловском районе возводятся наружные стены и внутренние перегородки будущего медицинского учреждения, сдать все три объекта планируют к концу 2019 года, а открыть для пациентов в начале 2020 года.