В КЧР стартовал летний образовательный лагерь с участием более 70 студентов со всей страны

ЧЕРКЕССК, 5 августа. /ТАСС/. Летний спортивно-образовательный лагерь стартовал на курорте Архыз Карачаево-Черкесии с участием более 70 студентов и выпускников вузов, сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

"Более 70 участников из 11 городов России собрал в Карачаево-Черкесии лагерь Katadze-camp, способствующий физическому, интеллектуальному развитию молодежи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что спортивно-образовательный лагерь будет работать в течение недели в поселке Архыз Зеленчукского района республики. Студенты и выпускники ведущих университетов России ознакомились с недельной программой лагеря и спикерами, каждому участнику необходимо выбрать направление обучения: Sports, English или Balance.

В обучении участвуют студенты и выпускники из 11 городов страны, в том числе Калининграда, Архангельска, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Екатеринбурга. Для участников будут организованы мастер-классы, лекции, уроки английского языка, занятия по саморазвитию, а также посещение достопримечательностей Карачаево-Черкесии.

Образовательный лагерь KatadZe проводится ежегодно с 2016 года, организатором выступает Клуб активного образа жизни KatadZe при поддержке АО "Курорты Северного Кавказа", Министерства туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики и Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина.