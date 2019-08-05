В Подмосковье найден живым мужчина, заблудившийся в лесу больше недели назад

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Спасатели вывели из лесополосы в Подмосковье мужчину, который заблудился восемь дней назад. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.

"В воскресенье, 4 августа, спасатели поисково-спасательного отряда № 32 и работники 292-й пожарной части Шатурского территориального управления Мособлпожспаса вывели из леса мужчину, потерявшегося в лесу восемь дней назад", - сказали в ведомстве.

О пропаже в лесу мужчины 1965 года рождения на телефон 112 сообщил его брат. Он пояснил, что потерявшийся страдает потерей памяти. Мужчину, кроме спасателей, искали волонтеры "Лиза Алерт", полицейские и лесничие. Но обнаружил его местный житель, который пошел за грибами. "Мужчина был сильно истощен физически, с признаками обезвоживания организма. Оказав первую помощь, спасатели на носилках вынесли его из леса и передали работникам медицинской службы", - добавили в пресс-службе.