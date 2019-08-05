МФТИ и МГУ вошли в мировой топ-100 вузов по качеству образования

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Московский физико-технический институт и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова вошли в сотню лучших в мире вузов по качеству образования по версии консалтингового центра CWUR. Согласно обновленным в понедельник данным организации, учебные заведения заняли по этому показателю 63 и 95 строки соответственно.

Оба университета попадали в первую сотню по этому критерию и ранее, однако в период 2018-2019 их позиции были прочнее - 22 место у МФТИ и 23 у МГУ. Тремя лучшими в мире по качеству образования стали, как и в прошлом году, вузы США - Массачусетский технологический институт (MIT) , Гарвардский университет и Калифорнийский технологический институт.

Показатель качества предоставляемого образования измеряется специалистами по числу выпускников, удостоенных международных наград, относительно масштабов университета. Общая оценка учреждений формировалась не только на основе этого критерия: трудоустройство выпускников (число выпускников, возглавляющих ведущие компании), качество подготовки профессорско-преподавательского состава, число публикуемых исследований, количество публикаций в ведущих, а также влиятельных журналах и цитируемость напечатанных от лица вуза работ.

В "общем зачете" МГУ занял 222 место из 2 тыс., опустившись на 96 строк по сравнению с прошлым годом и набрав 78,2 балла (против прошлогодних 80,5). МФТИ же, наоборот, поднялся с 556 строки на 539, набрав 73,8 балла (результат периода 2018-2019 - 73,2 балла). Санкт-Петербургский государственный университет, который в прошлом году сумел занять 81 строку в рейтинге по качеству образования, сегодня оказался на 194 месте. По сумме всех критериев СПбГУ опустился с 541 на 560 место.

В первую тысячу также вошли четыре других российских вуза - Новосибирский государственный университет (307 место по качеству образования и 610 в общем рейтинге), НИЯУ МИФИ (456; 726), НИУ ВШЭ (оценка качества образования отсутствует, 879 место в общем рейтинге) и Томский государственный университет (983 место в общем рейтинге).