На Ставрополье заменят около 250 старых лифтов в 2019 году

ПЯТИГОРСК, 5 августа. /ТАСС/. Массовую замену старых лифтов начали в Ставропольском крае. В этом году планируется заменить около 250 лифтов, которые отработали более 30 лет, сообщает в понедельник пресс-служба министерства ЖКХ края.

"Работы по замене 51 подъемника <...> идут в 21 доме в Ставрополе, Георгиевске и Ессентуках. В ближайшее время работы по замене подъемников начнутся в Железноводске и Минеральных Водах. А в общей сложности до конца года по краю планируется заменить 248 лифтов, которые отработали больше 30 лет. Они расположены в 84 многоквартирных домах в 10 населенных пунктах", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, также лифты заменят в Пятигорске, Кисловодске, Невинномысске, Буденновске и поселке Солнечнодольск. В следующем году будут заменены еще 427 лифтов в 110 жилых домах. Демонтаж старого лифта начинается только при условии, что все необходимые комплектующие нового подъемника имеются в наличии.

"Подрядчикам поставлена задача минимизировать неудобства для жителей", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ края Романа Марченко.

По данным министерства, в многоквартирных домах, расположенных в Ставропольском крае, насчитывается 4 тыс. 226 лифтов. Их них 15% отработали по 30 и более лет и подлежат замене. Общая стоимость проекта по замене 675 лифтов, выработавших свой ресурс, оценивается примерно в 1,5 млрд рублей. Основным источником финансирования являются взносы на капремонт, которые ежемесячно платят собственники помещений в многоквартирных домах.