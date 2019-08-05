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Сотрудник Росгвардии во время отдыха в Анапе спас тонувшего в море ребенка

Мать спасенного мальчика направила в краевое управление Росгвардии благодарственное письмо

КРАСНОДАР, 5 августа. /ТАСС/. Майор полиции во время отдыха на пляже в Анапе спас тонувшего в море 11-летнего ребенка, у которого свело ноги судорогой. Мать ребенка выразила благодарность сотруднику Росгвардии и ведомству, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

"О поступке офицера стало известно из благодарственного письма, поступившего в адрес руководства Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Майор полиции Николай Братик отдыхал на одном из пляжей города-курорта и услышал детские крики о помощи. В двадцати метрах от берега росгвардеец заметил тонущего ребенка. Не раздумывая, он бросился в воду и вытащил на берег подростка", - говорится в сообщении ведомства.

Благодарственное письмо в краевое управление Росгвардии направила мать спасенного мальчика, сотрудник ведомства находился не при исполнении обязанностей, инцидент произошел во время его пребывания в отпуске. На берегу ребенку оказали доврачебную помощь, госпитализация спасенному не потребовалась.

Теги
РоссияКраснодарский край
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