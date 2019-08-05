Пермские власти выплатят 500 тыс. рублей семье погибшего от взрыва на пороховом заводе

ПЕРМЬ, 5 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края выплатят 500 тыс. рублей семье молодого человека, который умер в результате взрыва на пороховом заводе в Перми. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.

Как рассказал ТАСС генеральный директор пермского порохового завода Олег Миргородский, молодой человек работал на предприятии распрессовщиком. Завод также окажет всю необходимую материальную помощь семье. "Вся помощь, которая предусмотрена коллективным договором, - организация похорон, выплата материальной помощи - будет оказана в полном объеме", - сказал он, добавив, что окончательная сумма пока не подсчитана.

По данным краевого Минздрава, состояние одного пострадавшего остается стабильно тяжелым, еще трое человек отправлены на амбулаторное лечение в поликлинику.

31 июля на пороховом заводе в Перми при детонации специзделия произошел взрыв без последующего горения, пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы с ожогами. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Пермский пороховой завод - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Завод выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам противовоздушной обороны, заряды двигателей для авиационных ракет, порох для стрелкового оружия и другую продукцию.