Останки советских воинов перезахоронят из временного хранилища после проверки СК в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Останки 193 советских воинов в Крыму, которые из-за бюрократических проволочек три года пролежали во временном хранилище, предадут земле. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель главы администрации Кировского района Николай Борт.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сообщений в СМИ о том, что крымские поисковики три года не могут перезахоронить останки около 200 советских солдат, потому что кладбище для них признано объектом культурного наследия и, кроме реконструкции и восстановления могил, на его территории запрещены любые работы.

"Совместно с военным комиссариатом, с поисковиками было принято решение перезахоронить [останки красноармейцев] в селе Новопокровка возле братской могилы воинов-десантников", - сказал Борт.

По словам замглавы администрации, местные власти занимались оформлением перезахоронения на районном кладбище, которое выбрали поисковики. "К сожалению, это процесс не такой быстрый", - сказал Борт.

В Кировском районе выбирают участок для перезахоронения бойцов еще большей площади, добавил Борт, поскольку, по архивным данным, на этой территории в 1942 году пало более 10 тыс. советских воинов.