Губернатор Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка

Страх мародерства. Почему люди не хотят уезжать из зоны паводка в Амурской области

"На очередном заседании КЧС региона Василий Орлов отметил необходимость скорейшей выплаты средств соцподдержки гражданам, утратившим имущество в результате паводка, акцент был сделан на семьях с несовершеннолетними детьми. Руководитель региона поручил министерству социальной защиты активно включиться в работу и всеми средствами оказать содействие муниципалитетам при формировании документов на предоставление выплат амурчанам", - говорится в сообщении.

По линии министерства социальной защиты области пострадавшим от паводка в регионе оказана адресная социальная помощь в размере более 7,4 млн рублей. Для оказания материальной помощи гражданам администрации сформировали 692 пакета документов по подтопленным домам и 515 документов по приусадебным участкам. На проверке находятся 137 документов на приусадебные участки жителей Селемджинского района.

Ранее власти региона приняли решение о выделении средств в размере 10 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка в семьях, пострадавших от паводка. В понедельник поступили 15 пакетов документов на несовершеннолетних детей из Тамбовского, Свободненского, Мазановского и Октябрьского районов. Сбор данных о пострадавших замедляется из-за отсутствие у них свидетельств о рождении детей. В этой связи прокурор области Руслан Медведев поручил сотрудникам прокуратуры на местах оказать содействие в этом вопросе, отмечается в сообщении.

В Приамурье продолжается работа по ликвидации последствий паводка. За сутки проведена дезинфекция 1055 объектов, в частности, обработали 316 объектов, из которых 281 - частные дома. В течение дня просушено 35 домов, завезено 100 тонн ПГС для подсыпки придомовых территорий, откачана вода из подполья в 16 домах и из 25 септиков, вывезено 53 куб. м мусора. На территории области остаются подтопленными 30 жилых домов (за сутки -24), 1152 приусадебных участка (за сутки +42), эвакуированы 2389 человек, в том числе 822 ребенка. В области граждане размещены в 4 ПВР.