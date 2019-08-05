Около 1,2 тыс. детей-сирот в Подмосковье были устроены в приемные семьи с начала года

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Органы опеки и попечительства Московской области с начала 2019 года устроили в приемные семьи около 1,2 тыс. детей-сирот, всего в Подмосковье насчитывается более 4,1 тыс. приемных семей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе первого зампредседателя правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.

"С начала 2019 года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в приемные семьи почти 1,2 тыс. детей-сирот", - приводятся в сообщении слова Забраловой.

По ее словам, всего в Московской области насчитывается более 4,1 тыс. приемных семей, из них свыше 200 были созданы в текущем году.

"Мы продолжаем активную работу по устройству детей-сирот в семьи. Важная часть этого процесса - подготовка будущих родителей к усыновлению", - добавила Забралова. Она отметила, что в Подмосковье родители могут бесплатно обратиться за советом к юристам, психологам, медикам, которые работают в школах приемных родителей, их в регионе насчитывается 74.

Как добавили в пресс-службе, в Подмосковье проживает свыше 25 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 15,7 тыс. детей находятся на воспитании в замещающих семьях.