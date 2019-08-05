Островский сквер благоустроят в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 5 августа. /ТАСС/. Власти Железноводска (Ставропольский край) намерены в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в следующем году благоустроить сквер около Островских ванн. Он находится в запущенном состоянии уже долгие годы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе горадминистрации.

"В настоящее время проект по благоустройству сквера находится в разработке, но уже известно, что он будет выполнен в одном стиле с бульваром Чайковского. Проект будет представлен на конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах, голосование по которому пройдет в конце года. Островский сквер и прилегающая к нему территория не ремонтировались более 50 лет", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что к ремонту приступят в следующем году.

"Сквер был заложен в 1936 году. Коммунисты тогда снесли Покровский храм и поставили на его месте стелу - памятник воинам советской власти. Капитально после этого сквер не ремонтировали много лет. Там красивые лестницы, природные валуны, которые обыграли в свое время в ландшафте", - отметил представитель пресс-службы.

Сквер находится между улицей Ленина и памятником архитектуры и истории Островские ванны. Здание Островских ванн было построено в 1894 году, использовалось для гидротерапии и грязелечения до 70-х годов XX века. Его проектировал архитектор Павел Сюзор, который также является автором Дома Зингера в Санкт-Петербурге. В настоящее время ванны закрыты.

О проекте

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" направлен на благоустройство общественных пространств и дворов. Его реализация началась в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Сейчас программа включена в нацпроект "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе, строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).