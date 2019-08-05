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Советник Зеленского не рекомендует отменять запрет на российские соцсети

В офисе президента Украины их назвали "оружием врага"

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Советник президента Украины Владимира Зеленского по IT Михаил Федоров заявил, что не рекомендует снимать запрет на российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Могу сказать свое личное мнение. Я бы не рекомендовал снимать блок с "Одноклассников" и "ВКонтакте", потому что не вижу в этом целесообразности. Там достаточно много контента, который негативно влияет на украинцев", - сказал он в интервью "Лига.Tech", опубликованном в понедельник.

На вопрос, планируется ли продление данных санкций после истечения срок их действия, Федоров ответил: "Я бы рекомендовал. К сожалению, "ВКонтакте" стало спецоперацией России против Украины. После ухода Павла Дурова это очевидно".

Еще один советник президента Никита Потураев 2 августа заявил, что Украина продолжит блокировать российские социальные сети, так как считает их "оружием врага".

15 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о расширении санкционного списка в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц. В него были включены ряд депутатов Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда. Тогда под запрет на Украине попали российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Мейл.ру", "Яндекс", "Яндекс.Украина". Документ предписывал запретить провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям к данным ресурсам. Также ограничительные меры коснулись компании "1С", специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства, и компании ABBYY, занимающейся разработками в области распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей.

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УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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