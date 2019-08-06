Защитить врача и пациента: за препятствование работе медиков накажут штрафом или сроком

Еще одно нововведение — появление дифференцированной ответственности за помехи в работе медиков, в зависимости от тяжести вреда, который эти действия принесли больному.

Уголовная ответственность наступит, если попытки помешать законной деятельности медработников по оказанию помощи привели к причинению по неосторожности тяжкого вреда здоровью пациента (ст. 1241 УК РФ).

Наказать в таком случае могут штрафом до 80 тыс. рублей или в размере дохода за полгода, ограничением свободы на срок до трех лет, принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет или арестом на полгода.

В случае же, если по вине нарушителя (в том числе и по вине "лихача", отказавшегося пропустить скорую помощь) пациент погиб, виновного накажут лишением или ограничением свободы либо обязательными работами на срок до четырех лет.

Определять, виновен ли нарушитель в смерти или причинении тяжкого вреда здоровью пациента, будет суд.