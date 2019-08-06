Защитить врача и пациента: за препятствование работе медиков накажут штрафом или сроком

6 августа вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ, усиливающие ответственность за воспрепятствование работе медиков, в том числе за непропуск машины скорой помощи.
Совместно с сайтом Государственной думы рассказываем, что изменилось в законодательстве.
Штрафы вырастут в десять раз
В соответствии с поправками в КоАП, в кодексе появляется новая статья — "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи" (ст. 6.36).
За препятствование работе медика, если такое действие не содержит состава преступления, можно получить штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. Речь может идти, скажем, о попытке агрессивного соседа не пустить в подъезд приехавших по вызову врачей.
Ответственность за непропуск машины скорой помощи на дороге прописана отдельно: штраф за это нарушение такой же, а прав можно лишиться на срок до года.
До принятия этого закона штраф не превышал 500 рублей, а срок лишения прав — трех месяцев.
Ответственность в зависимости от тяжести вреда
Еще одно нововведение — появление дифференцированной ответственности за помехи в работе медиков, в зависимости от тяжести вреда, который эти действия принесли больному.
Уголовная ответственность наступит, если попытки помешать законной деятельности медработников по оказанию помощи привели к причинению по неосторожности тяжкого вреда здоровью пациента (ст. 1241 УК РФ).
Наказать в таком случае могут штрафом до 80 тыс. рублей или в размере дохода за полгода, ограничением свободы на срок до трех лет, принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет или арестом на полгода.
В случае же, если по вине нарушителя (в том числе и по вине "лихача", отказавшегося пропустить скорую помощь) пациент погиб, виновного накажут лишением или ограничением свободы либо обязательными работами на срок до четырех лет.
Определять, виновен ли нарушитель в смерти или причинении тяжкого вреда здоровью пациента, будет суд.
Фиксация нарушений
Партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто рассказывает, что подобные нарушения могут фиксировать камеры, установленные в машинах скорой помощи. "Если нарушение, зафиксированное этой камерой, передано в ГИБДД, человеку могут вынести наказание денежное, а лишить прав не могут, потому что за зафиксированные камерой нарушения наказывают только деньгами", — объясняет эксперт.
Маржаретто также считает, что необходима разработка детальных инструкций, связанных с возможностью уступить дорогу скорой помощи. "Нет понимания, как действовать в пробке, с какой стороны пропускать — справа? Слева? Нет понимания, что будет, если я пропустил скорую помощь, но нарушил правила — выехал на обочину, пересек сплошную", — сетует автоэксперт.
Причины введения изменений
Законы были разработаны депутатами Государственной думы, в том числе заместителем председателя ГД Ириной Яровой и председателем профильного комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым, после ряда резонансных и трагических случаев, когда в том числе в скорой, которую отказался пропустить нарушитель, погиб человек.
В частности, в начале 2017 года в Петропавловке-Камчатском водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов машину скорой помощи: 21-летний молодой человек, к которому торопились медики, скончался.
С начала этого года также было зафиксировано несколько случаев нападения на врачей в субъектах РФ. Например, в Петербурге мужчина, которому после употребления алкоголя стало плохо и которого прибывшая скорая везла в больницу, пытался задушить фельдшера, серия нападений также произошла в Саратове.
Авторы инициативы приводят статистику: согласно информации Министерства здравоохранения РФ, в 2016 году зафиксировано 1226 случаев насилия в отношении медицинских работников, в том числе сотрудников скорой, при исполнении ими служебных обязанностей. В среднем это составляет одно-два нападения в месяц в субъекте Федерации.
"В ряде муниципалитетов пострадавший медицинский работник является единственным профессионалом, способным оказать медицинскую помощь в конкретном населенном пункте", — сказано в пояснительной записке к документу. Авторы инициативы подчеркивают, что в таком случае нападающий ставит под угрозу не только состояние отдельного пациента, но и здоровье всех жителей населенного пункта, которым может понадобиться неотложная медицинская помощь.
Закон, как подчеркивал председатель ГД Вячеслав Володин, при его подготовке прошел всестороннее обсуждение с медицинским сообществом, экспертами. "Мы вышли на проработанное решение, которое позволит защитить пациентов и медицинский персонал скорой помощи", — сказал он.