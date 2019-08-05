Защита обвиняемого в нападении на росгвардейца 3 августа в Москве обжалует его арест

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Сторона защиты Павла Устинова, который обвиняется в нападении на бойца ОМОН на акции 3 августа в Москве, подаст жалобу на решение суда о его аресте. Об этом ТАСС сообщил адвокат Устинова Дмитрий Чешков.

"В деле есть ряд нарушений. Например, мой подзащитный не был уведомлен в трехдневный срок о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Также сразу после акции его привлекли к административной ответственности, а потом возбудили уголовное дело. Привлечение к административной и к уголовной ответственности человека за одно и то же деяние недопустимо", - сказал Чешков.

По его словам, также обвинение содержит неточные формулировки. "Там сказано, что Устинов причинил вывех плеча, но не сказано, как именно. В связи со всем вышеперечисленным я буду обжаловать сегодняшнее решение", - сказал Чешков.

Ранее суд арестовал Устинова до 3 октября. Он обвиняется в нападении на бойца ОМОН, который его задерживал. Сам обвиняемый вину не признает.

Уголовное дело Устинова стало первым по итогам несанкционированной акции оппозиции, которая прошла 3 августа.