Российские школьники завоевали три медали на международной олимпиаде по географии

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российские школьники завоевали золотую и две серебряные медали на XVI международной олимпиаде по географии (iGeo-2019), проводимой под эгидой Международного географического союза в Гонконге (Китай). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ).

Россию представляли москвичи Лада Антонова, Катарина Мечникова и Андрей Яковлев, а также Михаил Балабан из Саратова. "По итогам олимпиады Лада Антонова завоевала золотую медаль, Катарина Мечникова и Михаил Балабан - серебряные", - говорится в сообщении.

Трое участников олимпиады зачислены на географический факультет МГУ. "Я поздравляю ребят и преподавателей с этим блестящим результатом. Ребята уже стали нашими студентами. Лада Антонова, Андрей Яковлев и Михаил Балабан зачислены на географический факультет Московского университета", - приводятся в сообщении слова ректора МГУ Виктора Садовничего.

Руководили сборной в Гонконге представители географического факультета МГУ - ведущий научный сотрудник Павел Кириллов и старший научный сотрудник Никита Мозгунов. Состязания состояли из трех туров, которые выполнялись на английском языке.

"Вопросы теоретического тура касались проблем агрогеографии и изменения климата, землетрясений, проблем глобализации, морских течений, загрязнения вод и других <...> Тестовый тур состоял из красочных фото-, видео- и картографических вопросов из разных сфер географии", - уточнили в МГУ.

Практическое задание было связано с картированием функций, особенностей застройки, транспортных связей небольшого города, а также предполагало оценку перспектив его развития.