В ауле Карачаево-Черкесии впервые за полвека построят Дом культуры

ЧЕРКЕССК, 5 августа. /ТАСС/. Строительство Дома культуры площадью 740 кв. м началось в ауле Бесленей Карачаево-Черкесской Республики по национальному проекту "Культура" на месте аварийного здания культуры, которое было построено 50 лет назад. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона.

"В ауле Бесленей Хабезского района началось строительство современного Дома культуры в рамках реализации нацпроекта "Культура", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ранее на данном месте находилось аварийное здание Дома культуры 1969 года. Новое здание адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья, оно будет состоять из зрительного зала на 250 мест, библиотеки, административных помещений и творческих студий.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.