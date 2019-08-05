Власти Чечни выделили стройматериалы 70 семьям, чьи дома пострадали от непогоды

ГРОЗНЫЙ, 5 августа. /ТАСС/. Власти Чечни оказали помощь, выделив стройматериалы 70 семьям, чьи дома пострадали от непогоды в ночь на 31 июля, реконструированы семь соцобъектов, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Чечни.

"На данный момент уже восстановлены семь социально значимых объектов. Это пять школ, дом культуры и больница. Отремонтированы два многоквартирных дома, восстанавливается еще одно учебное заведение. Более 70 малоимущих семей получили необходимые стройматериалы", - передает пресс-служба слова первого вице-премьера Чечни, руководителя штаба по восстановительным работам Иссы Тумхаджиева.

Как сообщается, глава республики Рамзан Кадыров поручил вице-премьеру помочь малоимущим и с монтажными работами.

"Помимо помощи строительными материалами, необходимо оказать пострадавшим содействие в восстановлении их частных домовладений, нанять соответствующих специалистов. Не у каждой семьи имеются необходимые средства", - сказал Кадыров.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 июля из-за непогоды в Чечне получили повреждения около 200 жилых домов и ряд социальных объектов в Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах. Часть населенных пунктов осталась без газа, 110 тыс. человек остались без света. Электро- и газоснабжение были восстановлены в пострадавших районах в течение суток.