Волонтеры со всего Северного Кавказа будут обеспечивать работу форума "Машук"

СТАВРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Более 200 волонтеров из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) будут работать на молодежном форуме "Машук", конкурс составил два человека на место, сообщил в понедельник ТАСС директор форума Дмитрий Донецкий.

"212 волонтеров [набраны для работы на форуме] на все три смены. Конкурс был очень серьезный, причем в приоритете участники, которые уже были на "Машуке" и вновь хотели вернуться. Было около 400 заявок, хотя по отдельным службам был огромный конкурс - в арт-службе семь человек, а заявок было 80", - сказал он.

По его словам, при выборе волонтеров приоритет не отдавали одному региону, старались сделать так, чтобы в каждой службе были представители каждого региона. "Службы разные - это и обеспечение безопасности, кураторы, транспортная и грантовая службы, люди, которые будут помогать проводить образовательные мероприятия и так далее", - отметил собеседник агентства.

Созданный для форума окружной волонтерский корпус сможет помогать в организации других масштабных мероприятий в округе. "Мы бы хотели, чтобы форум послужил стартовой площадкой, и эта [волонтерская] команда работала не только в рамках организации форума, но и на других крупных проектах, мы бы хотели начать работу на постоянной основе. Стоит задача формирования кадрового резерва из числа этих организаторов для привлечения их к работе в формате округа и субъектов", - пояснил директор.

Участники и инфраструктура

Организаторы "Машука" в 2019 году получили заявки на участие от представителей 20 стран мира, в том числе из США, Нидерландов, Пакистана, арабских стран. Принять всех форум не сможет, но из-за высокого интереса иностранных участников организаторы проработают возможность придания ему международного статуса. "Интерес к форуму есть, но здесь существует момент в части компенсации расходов, в этом направлении будем работать, чтобы придать в последующем форуму статус международной площадки", - сообщил Донецкий журналистам.

По его словам, в итоге "Машук - 2019" примет 40 иностранных участников - представителей Донецкой и Луганской народных республик, Южной Осетии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, при этом СКФО будет представлен более чем 2,7 тыс. участниками, из других российских регионов приедут 200 человек, хотя заявок было более 900.

По данным организаторов, в 2019 году форум станет комфортнее для участников: впервые на территории будет организована прачечная, обновится компьютерная техника, образовательные шатры оборудуют кондиционерами, удобнее станет работа и во время презентации проектов. "Закупаем светодиодные экраны и телевизоры - раньше при защите проектов использовались проекторы, но когда светит солнце, на них не всегда хорошо видно изображение. Некоторые участники расстраивались, что презентации иногда было плохо видно, теперь эта проблема решена", - пояснил директор.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум пройдет с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.