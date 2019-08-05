Помещение для фабрики народных инструментов во Владикавказе подберут в течение двух недель

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 августа. /ТАСС/. Власти намерены предоставить новое помещение единственной на Кавказе фабрике по изготовлению и ремонту народных инструментов "Фандыр" в Северной Осетии в течение двух недель. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства промышленности и транспорта.

Как сообщалось, 2 августа во Владикавказе в результате взрыва газа произошел пожар в двухэтажном здании. На первом этаже располагался цех по обработке шерсти, на втором - фабрика, площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. В результате пострадали 12 человек, семь из них были госпитализированы.

"Планируется, что новое помещение будет предоставлено фабрике в течение двух недель. Предварительно, ущерб от пожара оценивается в сумму более 110 млн рублей, однако эти данные будут уточняться", - пояснили в пресс-службе.

Помещения, в которых размещалась фабрика, во время возгорания были практически полностью уничтожены. В настоящий момент работа предприятия приостановлена.

"Фандыр" ("гармонь" в переводе с осетинского языка) занимается изготовлением народных инструментов с 1990 года. Продукцию проставляют в республики Северного Кавказа и другие регионы России. Также здесь проходят обучение мастерству все желающие.