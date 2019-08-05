Генсек ООН в связи со стрельбой в США призвал бороться со всеми формами ненависти

ООН, 5 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с инцидентами со стрельбой в США и заявил о необходимости бороться со всеми формами дискриминации. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь выступил с глубоким осуждением атак в Эль-Пасо (Техас) и Дейтоне (Огайо). "Он выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также солидарность с властями США и Мексики, так как многие погибшие и раненые в Эль-Пасо были мексиканцами", - сказал Дюжаррик.

"Генеральный секретарь подчеркивает необходимость совместных усилий для борьбы с насилием, основанным на ненависти, расизме, ксенофобии и других формах дискриминации", - добавил представитель Гутерриша.