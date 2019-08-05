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Генсек ООН в связи со стрельбой в США призвал бороться со всеми формами ненависти

Антониу Гутерриш осудил атаки в Эль-Пасо и Дейтоне

ООН, 5 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с инцидентами со стрельбой в США и заявил о необходимости бороться со всеми формами дискриминации. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь выступил с глубоким осуждением атак в Эль-Пасо (Техас) и Дейтоне (Огайо). "Он выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также солидарность с властями США и Мексики, так как многие погибшие и раненые в Эль-Пасо были мексиканцами", - сказал Дюжаррик.

"Генеральный секретарь подчеркивает необходимость совместных усилий для борьбы с насилием, основанным на ненависти, расизме, ксенофобии и других формах дискриминации", - добавил представитель Гутерриша.

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СШАГутерриш, АнтониуСтрельба в торговом центре в ТехасеСтрельба в Дейтоне
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