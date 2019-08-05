Онкоцентр им. Блохина организует диагностику опухоли мозга у детей без очереди

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России организует диагностику нейробластомы (опухоль мозга) методом ПЭТ-КТ у детей без очереди в связи с приостановлением производства препарата для ее выявления при другом способе визуальной диагностики - сцинтиграфии. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба министерства.

"На время отсутствия I123 (Метайодбензилгуанидин (МЙБГ), а также при необходимости в дальнейшем, администрация НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России приняла решение о приеме и проведении ПЭТ-КТ детям при подозрении на опухоли нейрогенной природы и другие новообразования в рамках ОМС без срока ожидания по предварительной записи", - говорится в сообщении.

Минздрав отмечает, что в России кратковременно прекращено производство этого препарата, используемого в том числе при диагностике нейробластомы у детей методом сцинтиграфии.

"В функции Министерства здравоохранения Российской Федерации не входит производство препаратов, а учреждения, производящие МЙБГ, - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Радиевый институт им. В. Г. Хлопина, не являются подведомственными Минздраву России", - подчеркивается в сообщении.

ТАСС запросил комментарии этих научных учреждений.

О препарате

Метайодбензилгуанидин (МЙБГ) - препарат для визуализации опухолевых клеток. К основным недостаткам сцинтиграфии с МЙБГ, по данным Минздрава, относятся ограниченное пространственное разрешение, низкая чувствительность при диагностике опухолей малых размеров, существование нейробластом, клетки которых не накапливают МЙБГ, длительность исследования и необходимость выполнения нескольких протоколов сканирования.

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ-КТ) с соответствующим радиофармпрепаратом является альтернативой сцинтиграфии с МЙБГ и может помочь при сомнительных и противоречивых результатах. Данное исследование доступно в большинстве субъектов России, отмечают в Минздраве.