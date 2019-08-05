Фестиваль "Ростовское действо" в Ярославской области посетили более 13 тыс. человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль средневекового искусства "Ростовское действо", который проводился на территории Ростовского кремля в Ярославской области со 2 по 4 августа, посетили более 13 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь музея-заповедника "Ростовский кремль" Андрей Серов.

"В этом году фестиваль "Ростовское действо" посетили более 13 тыс. человек. В следующем году фестиваль пройдет в десятый раз, пока мы не раскрываем всех секретов. Это будет не менее грандиозная постановка, чем "Гамлет" в исполнении артистов "Новой оперы" и московских драматических театров, которую представили в этом году", - сообщил Серов.

В субботу вечером гости "Ростовского действа" под открытым небом посмотрели спектакль-фантазию "Гамлет". В спектакле были задействованы артисты "Новой оперы", "Современника", "Театра Вахтангова" и "Театра на Покровке", режиссер постановки - Геннадий Шапошников. Спектакль пришли посмотреть более тысячи зрителей, еще более семи тысяч человек посмотрели трансляцию спектакля в прямом эфире в социальных сетях.

На площадке фестиваля прошли мастер-классы звонарей, золотошвейной вышивки, иконописи. Все желающие смогли познакомиться с книжными новинками на выставке-ярмарке "История государства Российского". В ее работе приняли участие около 40 авторов книг, издателей, историков и художников-иллюстраторов. Музей-заповедник "Ростовский кремль" представил на выставке семь новых изданий.

В Ростовском кремле также прошел круглый стол "Музеи колоколов в России и Европе. Экспозиционное решение и способы демонстрации колоколов". В нем приняли участие музейные работники, исследователи и коллекционеры из России и Европы. Эксперты обменялись музейными практиками для выработки наилучшего способа показа церковных колоколов.